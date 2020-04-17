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Михайличенко стал трансферной целью Динамо Загреб

18:31 54 Читати українською
Михайличенко стал трансферной целью Динамо Загреб
Богдан Михайличенко / фото: Заря

Левый защитник луганской Зари Богдан Михайличенко имеет шанс перебраться в чемпионат Хорватии.

Как стало известно Футбол 24, Динамо Загреб рассматривает возможность трансфера Богдана Михайличенко. Левый фланг защиты хорватского клуба нуждается в усилении. Сейчас там выступают Леовац (31 год) и Мубандже (30 исполнится летом). У обоих общий минус – возраст и скорость.

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К слову, Богдан является воспитанником киевского Динамо, но за первую команду киевлян не сыграл ни одного матча. Летом 2018 он перешел в Зарю на правах аренды, а через год стал полноценным игроком луганчан.

Напомним, 23-летний Михайличенко провел 27 поединков в составе Зари в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

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Источник: Футбол 24
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Трансферы Главное Трансферы чемпионата Украины Заря Заря Динамо Загреб Динамо Загреб Богдан Михайличенко Богдан Михайличенко
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