Михайличенко стал трансферной целью Динамо Загреб

Левый защитник луганской Зари Богдан Михайличенко имеет шанс перебраться в чемпионат Хорватии.

Как стало известно Футбол 24, Динамо Загреб рассматривает возможность трансфера Богдана Михайличенко. Левый фланг защиты хорватского клуба нуждается в усилении. Сейчас там выступают Леовац (31 год) и Мубандже (30 исполнится летом). У обоих общий минус – возраст и скорость.

Известный скаут оценил шансы Михайличенко вернуться в Динамо

К слову, Богдан является воспитанником киевского Динамо, но за первую команду киевлян не сыграл ни одного матча. Летом 2018 он перешел в Зарю на правах аренды, а через год стал полноценным игроком луганчан.

Напомним, 23-летний Михайличенко провел 27 поединков в составе Зари в текущем сезоне, записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

"Маліновський має 3 нетривіальні якості": чим українець затьмарив Роналду – італійський ЗМІ про героїв фіналу Серії А