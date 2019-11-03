Михайличенко рассказал о состоянии травмированных Буяльского и Кадара – Динамо ожидает матч против Шахтера

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко ожидает возвращения Тамаша Кадара и Виталия Буяльского, которые пропустили последние матчи из-за повреждений.

Напомним, следующий матч в УПЛ Динамо проведет против Шахтера. Поединок пройдет 10 ноября на ОСК Металлист, а 7 числа киевляне сыграют с Копенгагеном в Лиге Европы.

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"Мы надеемся, что Кадар и Буяльский на следующей неделе присоединятся к общей группе, мы очень на это надеемся. Но вы же понимаете, что прогнозировать что-либо в таких ситуациях довольно таки рискованно, и любой нюанс может изменить ситуацию. Но мы полны оптимизма", – цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

К слову, Буяльский в последний раз выходил на поле 20 октября в матче Динамо – Александрия, а Тамаш Кадар не играл еще с 6 октября.

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