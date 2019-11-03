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Михайличенко розповів про стан травмованих Буяльського та Кадара – Динамо очікує матч проти Шахтаря

21:29 1042 Читать на русском
Михайличенко розповів про стан травмованих Буяльського та Кадара – Динамо очікує матч проти Шахтаря
Травмовані динамівці повертаються у стрій / ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко очікує повернення Тамаша Кадара та Віталія Буяльського, які пропустили останні матчі через пошкодження.

 

Нагадаємо, наступний матч в УПЛ Динамо проведе проти Шахтаря. Поєдинок пройде 10 листопада на ОСК Металіст, а 7 числа кияни зіграють з Копенгагеном у Лізі Європи.

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"Ми сподіваємося, що Кадар та Буяльський на наступному тижні приєднаються до загальної групи, ми дуже на це сподіваємося. Але ви ж розумієте, що прогнозувати що-небудь у таких ситуаціях доволі таки ризиковано, і будь-який нюанс може змінити ситуацію. Але ми сповнені оптимізму", – цитує Михайличенка офіційний сайт Динамо.

До слова, Буяльський востаннє виходив на поле 20 жовтня в матчі Динамо – Олександрія, а Тамаш Кадар не грав ще з 6 жовтня.

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Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Динамо Динамо Тамаш Кадар Тамаш Кадар Віталій Буяльський Віталій Буяльський Шахтар - Динамо
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