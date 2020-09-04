"Хочу поблагодарить тренерский штаб, который доверил мне место в стартовом составе. Одержали победу – это самое важное. Я отдал результативную передачу, но весь гол сделал Зинченко.

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Это был мой дебют. Игра показала, что есть еще много над чем работать. Конечно, я волновался. Думаю, в сборной все переживают такие ощущения во время дебютного матча. В первом тайме терял мяч, не всегда удавалось отдать партнеру. Во второй половине игры получалось уже лучше. В общем команда после перерыва стала играть увереннее.

Мы играли против очень сильной команды, которая нас прессинговала. Было очень трудно выйти из обороны. Но во втором тайме швейцарцы несколько устали, мы получали больше пространства и сумели забить мяч. Думаю, нам стоило играть проще. Но мы одержали победу со счетом 2:1, прекрасно.

Испания? Топ-сборная. Каждый футболист мечтает сыграть против такой команды. Сейчас мы восстановимся и будем готовиться к матчу", – цитирует Михайличенко официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины сумела вырвать победу у Швейцарии (2:1) и возглавила турнирную таблицу своей группы. Богдан Михайличенко записал голевой пас в свой актив.

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