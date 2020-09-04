"Здобули перемогу – це найважливіше. Я віддав результативну передачу, але весь гол зробив Зінченко. Це був мій дебют. Гра показала, що є ще багато над чим працювати.

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Я хвилювався. Думаю, у збірній усі переживають такі відчуття під час дебютного матчу. У першому таймі втрачав м’яч, не завжди вдавалося віддати партнеру. У другій половині гри виходило вже краще. Загалом команда після перерви стала грати впевненіше.

Ми грали проти дуже потужної команди, яка нас пресингувала. Було дуже важко вийти з оборони. Але у другому таймі швейцарці дещо втомилися, ми отримували більше простору й зуміли забити м'яч. Гадаю, нам варто було грати простіше. Але ми здобули перемогу з рахунком 2:1, що дуже чудово.

Іспанія? Це топ-збірна. Кожен футболіст мріє зіграти проти такої команди. Зараз ми відновимося й будемо готуватися до матчу", – цитує Михайліченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України зуміла вирвати перемогу у Швейцарії (2:1) і очолила турнірну таблицю своєї групи. Богдан Михайліченко записав гольовий пас до свого активу.

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