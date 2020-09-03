Встречу принял фартовый стадион Арена Львов. Сам матч, как и онлайн-трансляция Украина – Швейцария на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Две тренерские сборные. На бумаге это был самый наш соперник, потому что дальше Испания и Германия. Но именно команда Петковича выступила в финале 4 предыдущей Лиги наций. "Нати", хоть и заняли там последнее место, играли на равных с Португалией и Англией.

Украина – Швейцария: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Это третья встреча команд. Ранее в основное время поединка завершались лишь вничью. Лига наций дает возможность попасть на ЧМ-2022 двум лучшим сборным турнира, которые не смогут квалифицироваться через отбор. Команда Шевченко дебютирует в Дивизионе 1. Интересно, что нынешний судья Андрес Экберг уже работал на домашнем матче украинский против швейцарцев. Динамо тогда победило Янг ​​Бойз 3:1. Помнили его и Малиновский, Болбат и Караваев, не проиграли на выезде Хорватии U-21 благодаря голу Руслана.

Украина – Швейцария – видео шедевра Ярмоленко и убийственной пушки Сеферовича

Швейцария очень агрессивно начала. Высокий прессинг, который стал уязвимым местом Шахтера в прошлом сезоне, а "горняков" в старте целых 6, не считая воспитанников. Первый угловой заработали гости, первый удар они же выполнили. Правда, все без угроз, очень нервно. Украинцы тоже активно прессингуют у чужих ворот, но команда Петковича легко проходит это и пытается извлечь выгоду из игры 1 в 1. Внимательно действуют дебютанты сборной Украины Тымчик и Михайличенко на флангах защиты, надежно выстраиваются соседние редуты. Прорыв нашей центральной зоны, и только Матвиенко отчаянно блокирует удар Соу в пределах штрафной. Сам же Николай и привез момент пасом точно в ноги сопернику.

Команде Шевченко все нипочем, если есть пушка Малиновского метров с 30 – перекладина, а на добивании Ярмоленко разрывает только внешнюю сетку. Это, пожалуй, один из 2-3 переходов хозяев за центральную линию в первые минут 11. Вот это Тымчик дебютирует! На 14-й минуте пощелкали "сине-желтые" швейцарских орешков. Малиновский бросил новичка из Динамо в прорыв по правому флангу, удар экс-игрока Зари парировал вратарь. Однако Тымчик не выключился и отдал голевую на Ярмоленко, который ударом пяткой разобрался с кипером во вратарской.

Классно вывели мяч со своей половины защитники, а дальше Малиновский разогнал атаку, Зинченко отдал под удар, и только Коноплянка запорол решающий удар. А вот у своих ворот манчестерский Олекс привез, Сеферович мгновенно пробил – снова Матвиенко самоотверженно стелется в блоке. Степаненко проиграл верховую борьбу Варгасу, но снаряд полетел выше. Пятов также привозит удар на свои ворота. Разыграли швейцарцы отлично, но последний удар – в молоко.

Тымчики и Мораес классно задумывали комбинацию, которой не хватило всего лишь последнего штриха. Под 70% владения в Швейцарии, но команда Шевченко очень мудро и даже острее действует без мяча. И здесь мы дарим гол в раздевалку. Из ничего. В принципе, практически все их моменты – это украинские подарки под высоким давлением, но здесь уже чисто вратарский гол. Прежде всего Зинченко, но также и партнеры, конечно, могли бы и поактивнее накрывать Сеферовича, однако пропускать после первого точного удара... Низом метров с 30? Это просто несерьезно. Не зря камеры вылавливали по ходу тайма Лунина.