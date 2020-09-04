Статистический ресурс подвел итоги первого матча сборной Украины в Лиге наций в этом сезоне.

Самым полезным игроком матча Украина – Швейцария по оценкам InStat стал защитник нашей команды Богдан Михайличенко, информирует Команда 1.

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В этом поединке игрок бельгийского Андерлехта отличился ассистом. Всего за матч дебютант сборной Украины набрал 339 баллов, что стало лучшим результатом среди подопечных Шевченко. Кроме голевого паса, Михайличенко еще выиграл 9 из 13-ти единоборств, сделал три удачные обводки, четыре раза вступал в отбор, сделал семь перехватов и восемь подборов.

К слову, в топ-3 сборной Украины по версии InStat Index также вошли Андрей Ярмоленко (329 баллов) и Александр Зинченко (328 баллов) – оба отличились забитым мячом.

Напомним, сборная Украины сумела вырвать победу у Швейцарии (2:1) и возглавила турнирную таблицу своей группы.

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