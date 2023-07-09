Український захисник Андерлехта Богдан Михайліченко поїде з основною командою в Австрію. За інформацією офіційного сайту брюссельців, 26-річний оборонець потрапив до списку футболістів, яких головний тренер Браян Рімер взяв на перший збір.

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Раніше повідомлялось, що Рімер ухвалив рішення заслати Михайліченка тренуватися з резервною командою, проте, за даними DH Les Sports+, змінив свою думку. Замість того, аби шукати лівого захисника, який складе конкуренцію 21-річному Муссі Н'Діає, тренер вирішив протестувати українця на предмет реальної здатності підміняти сенегальця.

Нагадаємо, Михайліченко перейшов в Андерлехт у серпні 2020 року з Зорі за 500 тисяч євро, але не зумів закріпитись у бельгійському клубі. Минулий сезон він провів в оренді у Шахтарі (2 голи і 5 асистів у 32-х матчах), однак "гірники" не схотіли викладати за гравця чималу суму (ЗМІ писали про опцію викупу у 2,5 млн євро). Transfermarkt оцінює Богдана у 4млн євро.

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