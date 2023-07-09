Полузащитник Александрии Иван Калюжный может продолжить карьеру в чемпионате Норвегии, сообщает Legioners.ua.

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25-летним хавбеком предметно интересуется местный Лиллестрём. Отмечается, что сейчас между клубами ведутся переговоры относительно трансфера.

К слову, прошлый сезон Калюжный провел в аренде за индийский Керала Бластерс, удостоившись от местных болельщиков прозвища "Украинская ракета" (19 матчей, 4 гола и 1 ассист). Несмотря на это, представитель Южной Азии, которым имел первоочередное право выкупа украинца, решил не продолжать сотрудничество с футболистом.

Напомним, Калюжный – воспитанник Динамо. Выступал за Металлист 1925, Рух и исландский Кефлавик. Его контракт с Александрией действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает украинца в 550 тысяч евро.

Лиллестрём, являющийся рекордсменом Норвегии по количеству сезонов без вылета в низший дивизион, идет в турнирной таблице седьмым, имея в своем активе 17 очков.

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