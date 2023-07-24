Защитник Богдан Михайличенко готовится к новому вызову в своей карьере.

Загребское Динамо официально подтвердило переход 26-летнего украинца из Андерлехта. По данным Transfermarkt, цена составила 800 тысяч евро.

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Михайличенко – воспитанник киевского Динамо, но закрепиться в родной команде не смог. Затем были Заря, Андерлехт и прошлый арендный сезон в Шахтере (32 матча, 2 гола и 5 ассистов). "Горняки" отказались платить 2,5 млн евро, которые якобы требовали бельгийцы за кандидата в сборную Украины.

Добавим, что Динамо З в шестой раз подряд выиграло чемпионат Хорватии и будет выступать в квалификации ЛЧ. Соперником новой команды Михайличенко на стадии второго раунда станет казахская Астана.

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