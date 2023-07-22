Шахтер подписал легионера из Италии, – журналист
22 июля 21:48 - Читати українською
Вингер Ибрагим Дабо стал еще одним новичком донецкого Шахтера.
Шахтер подписал контракт с Ибрагимом Дабо, сообщает инсайдер Николо Скира. 18-летний французский вингер последние 5 лет находился в системе итальянской Пармы.
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Контракт рассчитан до июня 2026 года. Игрок тренировался с Шахтером U-19 еще с мая, но трансфер не могли оформить из-за возраста Дабо.
К слову, "горняки" этим летом уже усилили состав еще двумя бразильцами – Невертоном и Педринью. О переходе Ибрагима Дабо Шахтер официально не сообщал.
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