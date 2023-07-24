Загребське Динамо офіційно підтвердило перехід 26-річного українця з Андерлехта. За даними Transfermarkt, ціна склала 800 тисяч євро.

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Михайліченко є вихованцем київського Динамо, але закріпитися в рідній команді не зміг. Потім були Зоря, Андерлехт і минулий орендний сезон в Шахтарі (32 матчі, 2 голи та 5 асистів). "Гірники" відмовились платити 2,5 млн євро, які нібито вимагали бельгійці за кандидата у збірну України.

Додамо, що Динамо З вшосте поспіль виграло чемпіонат Хорватії і буде виступати у кваліфікації ЛЧ. Суперником нової команди Михайліченка на стадії другого раунду стане казахська Астана.

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