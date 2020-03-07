Михайличенко назвал ключевые моменты победного матча с Александрией

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу в рамках 22-го тура УПЛ против Александрии (3:1).

"Любая победа трудно дается. Чтобы выиграть, нужно приложить определенные усилия. И сегодняшняя игра - не исключение. Команды хотели достичь более приемлемого расположения в финальной шестерке. Поэтому этот матч был похож на кубковый.

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Вся игра была тяжелой. Потому что Александрия - мобильная команда, они очень хорошо играют дома. И мы видели, как они были агрессивными, настроены. Поэтому нужно было не уступить в этом и предложить свои козыри.

Ключевой момент в первом тайме - гол. Ключевой момент во втором ... Многое можно найти. Возможно, это изъятие. А возможно, и пенальти в наши ворота. Потому что мы начали нервничать. Многие в этой игре было ключевых моментов. Александрия понимала, что им нечего терять, и они достаточно неплохо прибавили в игре ", - сказал Михайличенко в эфире ТК Футбол.

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