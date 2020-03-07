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Михайличенко назвал ключевые моменты победного матча с Александрией

20:30 77 Читати українською
Михайличенко назвал ключевые моменты победного матча с Александрией
Алексей Михайличенко / фото: Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу в рамках 22-го тура УПЛ против Александрии (3:1).

47’ Алексей Довгий
62’ Дмитрий Гречишкин
 
Артем Шабанов 45’
Виталий Буяльский 60’
Виталий Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Алексей Довгий
60’ Виталий Буяльский
62’ Дмитрий Гречишкин
85’ Виталий Миколенко

"Любая победа трудно дается. Чтобы выиграть, нужно приложить определенные усилия. И сегодняшняя игра - не исключение. Команды хотели достичь более приемлемого расположения в финальной шестерке. Поэтому этот матч был похож на кубковый.

Александрия – Динамо – 1:3 – видео голов и обзор матча

Вся игра была тяжелой. Потому что Александрия - мобильная команда, они очень хорошо играют дома. И мы видели, как они были агрессивными, настроены. Поэтому нужно было не уступить в этом и предложить свои козыри.

Ключевой момент в первом тайме - гол. Ключевой момент во втором ... Многое можно найти. Возможно, это изъятие. А возможно, и пенальти в наши ворота. Потому что мы начали нервничать. Многие в этой игре было ключевых моментов. Александрия понимала, что им нечего терять, и они достаточно неплохо прибавили в игре ", - сказал Михайличенко в эфире ТК Футбол.

Динамо обыграло Александрию на выезде в скандальном матче УПЛ – киевляне вернулись на второе место

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Динамо обыграло Александрию на выезде в скандальном матче УПЛ – киевляне вернулись на второе место
18:55
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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Александрия - Динамо Киев
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