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Михайличенко назвав ключові моменти переможного матчу з Олександрією

20:29 674 Читать на русском
Михайличенко назвав ключові моменти переможного матчу з Олександрією
Олексій Михайличенко / фото: Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко прокоментував перемогу в рамках 22-го туру УПЛ проти Олександрії (3:1).

47’ Олексій Довгий
62’ Дмитро Гречишкін
 
Артем Шабанов 45’
Віталій Буяльський 60’
Віталій Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Олексій Довгий
60’ Віталій Буяльський
62’ Дмитро Гречишкін
85’ Віталій Миколенко

"Будь-яка перемога важко дається. Щоб виграти, потрібно докласти певних зусиль. І сьогоднішня гра – не виняток. Команди хотіли досягти більш прийнятного розташування у фінальній шістці. Тому цей матч був схожий на кубковий.

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Вся гра була важкою. Тому що Олександрія – мобільна команда, вони дуже добре грають удома. І ми бачили, наскільки вони були агресивними, налаштовані. Тому потрібно було не поступитися в цьому і запропонувати свої козирі.

Ключовий момент в першому таймі – гол. Ключовий момент у другому... Багато чого можна знайти. Можливо, це вилучення. А можливо, і пенальті в наші ворота. Тому що ми почали нервувати. Багато в цій грі було ключових моментів. Олександрія розуміла, що їм нема чого втрачати, і вони досить непогано додали у грі", – сказав Михайличенко в ефірі ТК Футбол.

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Динамо Динамо Олександрія - Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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