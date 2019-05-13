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Михайличенко: Лобановский был человеком слова – об этом знали все

13 мая 18:41 113 Читати українською
Михайличенко: Лобановский был человеком слова – об этом знали все
Валерий Лобановский / фото из соцсетей

Спортивный директор Динамо Алексей Михайличенко вспомнил несколько историй из жизни легендарного тренера киевлян Валерий Лобановский.

"Команды, которые тренировал Валерий Васильевич, не только ставили перед собой самые высокие цели – они их достигали. Да, было нелегко. Да, у Лобановского была не физкультура, а тяжелая физическая работа. Но тот, кто хочет, чтобы было легко, чаще борется за выживание.

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В современном футболе календарь настолько напряженный, что приходится играть на третий день. И фактически не остается времени на обучение. Мне кажется, что в некоторых аспектах это – потеря. Потому что качества, которые есть у того или иного исполнителя, нужно не только поддерживать, но и развивать.

Мне трудно найти слова, чтобы лаконично описать свои чувства к Лобановскому. Не только как к тренеру, но и как к человеку. У него было много крылатых фраз – потому что он очень много читал, многим интересовался. Когда заходил к нему в кабинет, на столе лежали книги самой разной направленности – от Карнеги до пословиц и поговорок.

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Он был человеком с хорошим чувством юмора. Помню, как-то собеседник в качестве аргумента привел поговорку: "Все течет, все меняется". Лобановский повернулся к нему и медленно ответил: "Ничего не течет, ничего не меняется". Наверное, в тот момент он думал, что человек в душе всегда должен оставаться порядочным и нести ответственность за все свои поступки. Он был человеком слова – об этом знали все", – цитирует Михайличенко SportArena.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Валерий Лобановский
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