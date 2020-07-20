Михайличенко хотел самостоятельно подать в отставку – СМИ намекает на "подставу" от президента Динамо

Портал Динамо Киев Inside намекнул, что Алексей Михайличенко намеревался самостоятельно подать в отставку, но президент "бело-синих" Игорь Суркис отказал специалисту.

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По истории, функционер заверил Михайличенко, что ему не стоит волноваться, а на следующий день принял решение уволить тренера. Стоит отметить, что источник не называет в этой истории конкретных имен.

Напомним, после фиаско в матче с Колосом (0:2) Алексей Михайличенко был уволен с поста главного тренера Динамо.

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