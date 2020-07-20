Андронов уверен, кто станет новым тренером Динамо

Журналист Алексей Андронов поразмышлял относительно вакантного кресла наставника Динамо.

"Алексей Михайличенко уволен из киевского Динамо. Вместе с ним команду оставляет и весь его штаб (тренер вратарей Михайлов это делает всегда, и почти всегда возвращается). К новому сезону, который совсем скоро, в Динамо будет новый тренер. Очень интересно, кто же?

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Моя кандидатура – Виктор Скрипник. Это не выражение пожелания, а выражение мысли "как оно будет". Это не единственный кандидат", – написал Андоронов для своего Telegram-канала.

Напомним, Виктор Скрипник возглавляет Зарю, и по мотивам прошлого сезона УПЛ финишировал с луганчанами на третьей строчке.

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