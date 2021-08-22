"После окончания работы Шевченко любая кандидатура – свежий глоток воздуха, потому что новый человек. Петраков работал со сборными, все-таки чемпион мира. Это шанс попробовать себя на самом высоком уровне, он его получил, честно говоря, заслужил.

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Очень непростая ситуация. Но думаю, что он сможет справиться с этой ситуацией. Он очень хорошо понимает, что нужно делать, как это делать.

Разница между работой с молодыми и опытными футболистами есть, но она не очень большая. Я работал с юношами, молодежной, главной сборной – поэтому могу об этом сказать. Петраков тренировал как первый тренер и взрослую команду. Думаю, он знает, что надо делать. С ним переговоры велись накануне. Он знал, какая ситуация. Ему не безразлична сборная, УАФ. Он с пониманием отнесся к этому.

Почему исполняющий обязанности, а не главный тренер? Не думаю, что это большая разница. Все равно он главный тренер. И. о., наверное из-за того, что нужно, чтобы обе стороны нашли понимание и увидели, получится ли дело.

Есть ли возможность, что все-таки Ребров станет тренером сборной Украины? Никогда не говори никогда. Конечно, есть", – сказал Михайличенко в комментарии программе "Футбольный формат".

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