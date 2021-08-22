Михайличенко: Есть возможность, что Ребров станет главным тренером сборной Украины
Сопредседатель комитета сборных УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал назначение Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.
"После окончания работы Шевченко любая кандидатура – свежий глоток воздуха, потому что новый человек. Петраков работал со сборными, все-таки чемпион мира. Это шанс попробовать себя на самом высоком уровне, он его получил, честно говоря, заслужил.
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Очень непростая ситуация. Но думаю, что он сможет справиться с этой ситуацией. Он очень хорошо понимает, что нужно делать, как это делать.
Разница между работой с молодыми и опытными футболистами есть, но она не очень большая. Я работал с юношами, молодежной, главной сборной – поэтому могу об этом сказать. Петраков тренировал как первый тренер и взрослую команду. Думаю, он знает, что надо делать. С ним переговоры велись накануне. Он знал, какая ситуация. Ему не безразлична сборная, УАФ. Он с пониманием отнесся к этому.
Почему исполняющий обязанности, а не главный тренер? Не думаю, что это большая разница. Все равно он главный тренер. И. о., наверное из-за того, что нужно, чтобы обе стороны нашли понимание и увидели, получится ли дело.
Есть ли возможность, что все-таки Ребров станет тренером сборной Украины? Никогда не говори никогда. Конечно, есть", – сказал Михайличенко в комментарии программе "Футбольный формат".
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