"Після закінчення роботи Шевченка будь-яка кандидатура – свіжий ковток повітря, тому що нова людина. Петраков працював зі збірними, все-таки чемпіон світу. Це шанс спробувати себе на найвищому рівні, він його отримав, чесно кажучи, заслужив.

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Дуже непроста ситуація. Але думаю, що він зможе впоратися з цією ситуацією. Він дуже добре розуміє, що потрібно робити, як це робити.

Різниця між роботою з молодими і досвідченими футболістами є, але вона не дуже велика. Я працював з юнаками, молодіжної, головною збірною – тому можу про це сказати. Петраков тренував як перший тренер і дорослу команду. Думаю, він знає, що треба робити. З ним переговори велися напередодні. Він знав, яка ситуація. Йому не байдужа збірна, УАФ. Він з розумінням поставився до цього.

Чому виконувач обов'язків, а не головний тренер? Не думаю, що це велика різниця. Все одно він головний тренер. В. о., напевно через те, що треба, аби обидві сторони знайшли порозуміння і побачили, чи вийде справа.

Чи є можливість, що все-таки Ребров стане тренером збірної України? Ніколи не говори ніколи. Звичайно, є", – сказав Михайличенко у коментарі програмі "Футбольний формат".

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