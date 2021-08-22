Езерский будет тренировать сборную Украины U-18 после перехода Петракова в национальную команду
08:55 - Читати українською
Украинский специалист Владимир Езерский получит дополнительные функции.
Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский возглавит команду U-18, сообщает "Профутбол".
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На этом посту он заменит Александра Петракова, который недавно был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. 44-летний специалист будет совмещать новые обязанности со своей основной работой.
К слову, сборная U-18 в 2021 году еще не собиралась.
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