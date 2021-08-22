Главный тренер сборной Украины U-19 Владимир Езерский возглавит команду U-18, сообщает "Профутбол".

Петраков определился с первым помощником в сборной Украины – специалист согласился присоединиться к тренерскому штабу

На этом посту он заменит Александра Петракова, который недавно был назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды. 44-летний специалист будет совмещать новые обязанности со своей основной работой.

К слову, сборная U-18 в 2021 году еще не собиралась.

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