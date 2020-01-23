Я даже в Динамо так не хотел, – новичок СК Днепр-1 поделился эмоциями от перехода в команду Михайленко

Защитник Андрей Цуриков признался, что давно мечтал выступать за команду из Днепра.

"Лет пять у меня есть такая маленькая мечта – играть в Днепре. Еще никогда в жизни не было, чтобы я так хотел играть в команде, как в СК Днепр-1. Даже в Динамо так не хотел, как в СК Днепр-1. Так что я сейчас счастлив, что нахожусь в команде. Только осталось вернуться на поле", – сказал Цуриков в эфире телеканала Футбол 1.

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Напомним, Цуриков подписал с СК Днепр-1 контракт на 3 года. Ранее он выступал за чешский Яблонец, в котором не смог себя зарекомендовать из-за травмы. Также защитник успел поиграть в Динамо, Говерле, Александрии и греческом Левадиакосе.

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