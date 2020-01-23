toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ИБИЦА - БАРСЕЛОНА

Я даже в Динамо так не хотел, – новичок СК Днепр-1 поделился эмоциями от перехода в команду Михайленко

09:18 60 Читати українською
Я даже в Динамо так не хотел, – новичок СК Днепр-1 поделился эмоциями от перехода в команду Михайленко
Андрей Цуриков / фото из открытых источников

Защитник Андрей Цуриков признался, что давно мечтал выступать за команду из Днепра.

"Лет пять у меня есть такая маленькая мечта – играть в Днепре. Еще никогда в жизни не было, чтобы я так хотел играть в команде, как в СК Днепр-1. Даже в Динамо так не хотел, как в СК Днепр-1. Так что я сейчас счастлив, что нахожусь в команде. Только осталось вернуться на поле", – сказал Цуриков в эфире телеканала Футбол 1.

Михайленко прокомментировал два последних трансфера СК Днепр-1

Напомним, Цуриков подписал с СК Днепр-1 контракт на 3 года. Ранее он выступал за чешский Яблонец, в котором не смог себя зарекомендовать из-за травмы. Также защитник успел поиграть в Динамо, Говерле, Александрии и греческом Левадиакосе.

СК Дніпро-1: чому шалений трансферний темп Михайленка становить загрозу навіть для Шахтаря та Динамо

blog_ava
Мбаппе повторил "руку Бога" Марадоны – арбитр не оценил находчивость француза
07:30
168
Теги
Динамо Киев Динамо Киев СК Днепр-1 СК Днепр-1 Андрей Цуриков Андрей Цуриков
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
14
мин
Вулверхэмптон
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук