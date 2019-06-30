Михайленко озвучил главные проблемы СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко после спарринга против криворожского Горняка (1:2) рассказал о подготовке команды к новому сезону.

"Проблемы есть везде: и в атаке мало забиваем, и в защите много позволяем. Сейчас идет нормальный рабочий процесс. Мы не выступаем оптимальным составом, не наигрываем никакой состав, а предоставляем возможность играть по 45 минут всем ребятам, плюс смотрим на новичков.

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Еще месяц до чемпионата и говорить, что все хорошо мы также не можем. Сейчас у нас совсем другие задачи. Начнется второй сбор, и тогда уже мы начнем наигрывать состав, будут действовать более опытные исполнители, а сейчас мы смотрим на возможности нашей молодежи", – цитирует Михайленко официальный сайт клуба.

Напомним, что днепряне проиграли Горняку накануне. Единственный мяч в составе СК Днепр-1 забил Арамис Кузин, который находится на просмотре.

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