Михайленко озвучив головні проблеми СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко після спарингу проти криворізького Гірника (1:2) розповів про підготовку команди до нового сезону.

"Проблеми є всюди: і в атаці мало забиваємо, і у захисті багато дозволяємо. Зараз триває нормальний робочий процес. Ми не виступаємо оптимальним складом, не награємо ніякий склад, а надаємо можливість грати по 45 хвилин всім хлопцям, плюс дивимося на новачків.

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Ще місяць до чемпіонату і казати, що все гаразд ми також не можемо. Зараз у нас зовсім інші завдання. Почнеться другий збір, і тоді вже ми почнемо награвати склад, будуть діяти більш досвідчені виконавці, а зараз ми дивимося на можливості нашої молоді", – цитує Михайленка офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що дніпряни програли Гірнику напередодні. Єдиний м'яч у складі СК Дніпро-1 забив Араміс Кузін, який перебуває на перегляді.

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