toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Товарищеские матчи клубов УПЛ: Десна сыграла вничью с чемпионом Армении, Супряга и Булеца не спасли Днепр-1

00:05 46 Читати українською
Товарищеские матчи клубов УПЛ: Десна сыграла вничью с чемпионом Армении, Супряга и Булеца не спасли Днепр-1
Владислав Супряга / Фото ФК Днепр-1

Украинские команды продолжают свою подготовку к следующему сезону.

Межсезонье-2019, товарищеские матчи

Десна – Арарат – 0:0

Мариуполь – Бананц – 2:0

Голы: Тищенко 50, 60

Днепр-1 – Горняк – 1:2

Голы: Кузин, 47 - Григорик, 13 Соседко, 87

Десна встретилась с Араратом, который в прошлом сезоне одержал победу в чемпионате Армении. К сожалению, команды не порадовали зрителей зрелищным футболом, ограничившись сухой мировой.

Александрия неожиданно разгромила АЗ в товарищеском матче

Мариуполь уверенно победил Бананц, который также представляет армянскую лигу (третье место в сезоне 2018/19). Героем противостояния стал 30-летний хавбек Игорь Тищенко, который отметился дублем во втором тайме.

Динамо отправится на сборы в составе 28-и игроков – Хацкевич не возьмет нескольких исполнителей и потенциального новичка

Особый интерес вызвала игра Днепра-1 с перволиговым Горняком. За днепрян дебютировал звездный дуэт Владислава Супряги и Сергея Булецы. Впрочем, динамовский десант не смог помочь новичку УПЛ – поражение 1:2.

blog_ava
Динамо отправится на сборы в составе 28-и игроков – Хацкевич не возьмет нескольких исполнителей и потенциального новичка
29 июня
754
Теги
Арарат Ереван Мариуполь Мариуполь Бананц Бананц Десна Десна Горняк-Спорт Горняк-Спорт Межсезонные сборы Товарищеские матчи Сергей Булеца Сергей Булеца Владислав Супряга Владислав Супряга СК Днепр-1 СК Днепр-1
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
67
дн
:
17
час
:
30
мин
Армения
19:00
Италия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук