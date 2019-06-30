Товарищеские матчи клубов УПЛ: Десна сыграла вничью с чемпионом Армении, Супряга и Булеца не спасли Днепр-1

Украинские команды продолжают свою подготовку к следующему сезону.

Межсезонье-2019, товарищеские матчи

Десна – Арарат – 0:0

Мариуполь – Бананц – 2:0

Голы: Тищенко 50, 60

Днепр-1 – Горняк – 1:2

Голы: Кузин, 47 - Григорик, 13 Соседко, 87

Десна встретилась с Араратом, который в прошлом сезоне одержал победу в чемпионате Армении. К сожалению, команды не порадовали зрителей зрелищным футболом, ограничившись сухой мировой.

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Мариуполь уверенно победил Бананц, который также представляет армянскую лигу (третье место в сезоне 2018/19). Героем противостояния стал 30-летний хавбек Игорь Тищенко, который отметился дублем во втором тайме.

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Особый интерес вызвала игра Днепра-1 с перволиговым Горняком. За днепрян дебютировал звездный дуэт Владислава Супряги и Сергея Булецы. Впрочем, динамовский десант не смог помочь новичку УПЛ – поражение 1:2.