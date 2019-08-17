toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ТОТТЕНХЭМ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Михайленко: Отсутствие Булецы в матче против Ворсклы – реакция на слабую игру СК Днепр-1 в прошлом матче

17:48 39 Читати українською
Михайленко: Отсутствие Булецы в матче против Ворсклы – реакция на слабую игру СК Днепр-1 в прошлом матче
Дмитрий Михайленко / СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал ничью против Ворсклы в 4 туре УПЛ.

55’ Юрий Коломоец
 
Алексей Чичиков 50’
Сергей Кравченко 90+1’
50’ Алексей Чичиков
55’ Юрий Коломоец
90+1’ Сергей Кравченко

"Эмоциональная игра вышла, боевая, с одинаковыми шансами на успех. Не повезло нам, потому что быстро пропустили после забитого мяча. Окончание матча вышло эмоциональным. После удаления Кравченко нас уже устраивала ничья.

Ворскла – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Соперник был ближе к успеху – вспомним и удар Мартыненко в крестовину и нервозность в нашей штрафной при фланговых передачах. Поэтому, в принципе, ничейным результатом мы довольны, но и положительных моментов в этой игре гораздо больше, чем в стартовых трех турах.

Влад Супряга получил повреждение в последнем матче. Отсутствие Булецы – реакция на нашу слабую игру в последнем матче. Хочется больше движения, больше агрессии, больше участия в игре. Это касается всей молодежи. Сегодня не было никаких нареканий – команда отработала очень хорошо. Мы поблагодарили ребят и довольны качеством игры.

Ворскла и СК Днепр-1 расписали результативную ничью

Нам казалось, что можно по-другому интерпретировать некоторые моменты. Это обычная ситуация на скамейке, когда любое действие судьи подвергается сомнению. То же касается удаления Кравченко. Как нам показалось, фолили на Кулише, а судья принял другое решение, чем вызвал определенную реакцию нашего капитана", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

blog_ava
Самбрано может покинуть Динамо – защитник имеет три предложения из Европы
07:30
532
Теги
Ворскла - СК Днепр-1 Сергей Булеца Сергей Булеца Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 СК Днепр-1
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
мин
Нант
18:30
Марсель
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук