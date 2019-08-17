Михайленко: Отсутствие Булецы в матче против Ворсклы – реакция на слабую игру СК Днепр-1 в прошлом матче

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал ничью против Ворсклы в 4 туре УПЛ.

"Эмоциональная игра вышла, боевая, с одинаковыми шансами на успех. Не повезло нам, потому что быстро пропустили после забитого мяча. Окончание матча вышло эмоциональным. После удаления Кравченко нас уже устраивала ничья.

Ворскла – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

Соперник был ближе к успеху – вспомним и удар Мартыненко в крестовину и нервозность в нашей штрафной при фланговых передачах. Поэтому, в принципе, ничейным результатом мы довольны, но и положительных моментов в этой игре гораздо больше, чем в стартовых трех турах.

Влад Супряга получил повреждение в последнем матче. Отсутствие Булецы – реакция на нашу слабую игру в последнем матче. Хочется больше движения, больше агрессии, больше участия в игре. Это касается всей молодежи. Сегодня не было никаких нареканий – команда отработала очень хорошо. Мы поблагодарили ребят и довольны качеством игры.

Ворскла и СК Днепр-1 расписали результативную ничью

Нам казалось, что можно по-другому интерпретировать некоторые моменты. Это обычная ситуация на скамейке, когда любое действие судьи подвергается сомнению. То же касается удаления Кравченко. Как нам показалось, фолили на Кулише, а судья принял другое решение, чем вызвал определенную реакцию нашего капитана", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.