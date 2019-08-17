Михайленко: Відсутність Булеци у матчі проти Ворскли – реакція на слабку гру СК Дніпро-1 в минулому матчі

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував нічию проти Ворскли у 4 турі УПЛ.

"Емоційна гра вийшла, бойова, з однаковими шансами на успіх. Не пощастило нам, тому що швидко пропустили після забитого м’яча. Закінчення матчу вийшло емоційним. Після вилучення Кравченка нас вже влаштовувала нічия.

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Суперник був ближчим до успіху – згадаємо й удар Мартиненка у хрестовину і нервовість у нашому штрафному при флангових передачах. Тому, в принципі, нічийним результатом ми задоволені, але й позитивних моментів у цій грі значно більше, ніж у стартових трьох турах.

Влад Супряга отримав ушкодження в останньому матчі. А відсутність Булеци – реакція на нашу слабку гру в останньому матчі. Хочеться більше руху, більше агресії, більше участі у грі. Це стосується усієї молоді. Сьогодні не було ніяких нарікань – команда відпрацювала дуже добре. Ми подякували хлопцям і задоволені якістю гри.

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Нам здавалося, що можна по-іншому інтерпретувати деякі моменти. Це звичайна ситуація на лавці, коли будь-яка дія судді піддається сумніву. Те ж стосується вилучення Кравченка. Як нам здалося, фолили на Куліші, а суддя прийняв інше рішення, чим викликав певну реакцію нашого капітана", – цитує Михайленка офіційний сайт СК Дніпро-1.