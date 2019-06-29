Михайленко оценил потенциал чемпионов мира U-20 Булецы и Супряги

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал игровой потенциал Сергея Булецы и Владислава Супряги.

"Сергей Булеца провел пока что у нас 2-3 тренировки, мы знакомимся. У него высокий потенциал и уровень, который он показывал как в матчах за сборную, так и в Динамо. Я надеюсь, его пребывание в СК Днепр-1 даст еще больший толчок для его будущей карьеры.

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Не говорил бы, что Супряга потерял время в Динамо. В любом случае он получил неоценимый опыт, даже в жизненном плане, которым не стоит пренебрегать.

Он все равно стал сильнее, рассчитываем, что его качества придадут нам вариативности в атаке, потому что в Первой лиге наша атакующая линия была предсказуемая. Его скорость, мощь и напор добавят нам вариативности в атаке", – цитирует Михайленко Команда 1.

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