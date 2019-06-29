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Михайленко оцінив потенціал чемпіонів світу U-20 Булеци та Супряги

11:24 111 Читать на русском
Михайленко оцінив потенціал чемпіонів світу U-20 Булеци та Супряги
Дмитро Михайленко / СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував ігровий потенціал Сергія Булеци та Владислава Супряги.

"Сергій Булеца провів поки що у нас 2-3 тренування, ми знайомимося. У нього високий потенціал і рівень, який він показував як в матчах за збірну, так і в Динамо. Я сподіваюся, його перебування в СК Дніпро-1 дасть ще більший поштовх для його майбутньої кар'єри.

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Не казав би, що Супряга втратив час у Динамо. У будь-якому випадку він отримав неоціненний досвід, навіть в життєвому плані, яким не варто нехтувати.

Він все одно став сильнішим, розраховуємо, що його якості додадуть нам варіативності в атаці, тому що в Першій лізі наша атакувальна лінія була передбачувана", – цитує Михайленка Команда 1.

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко Владислав Супряга Владислав Супряга Сергій Булеца Сергій Булеца
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