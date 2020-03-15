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Михайленко объяснил, почему против одиннадцати играть легче, чем против девятерых

10:06 59 Читати українською
Михайленко объяснил, почему против одиннадцати играть легче, чем против девятерых
Дмитро Михайленко / СК Дніпро-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями от второй подряд победы над Мариуполем.

64’ Алексей Хобленко
90’ Владислав Супряга
 
64’ Алексей Хобленко
90’ Владислав Супряга

"Когда игрока удаляют, соперник сразу же теряет в атаке. Они, как защищались вдевятером, так и продолжают. Два наших центральных защитника не подключаются, поэтому мы ввосьмером пытаемся пройти девятерых, как было в предыдущей игре (против Мариуполя – прим.).

Очередной гол Супряги в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Мариуполь – 2:0

Мы не можем создать преимущество. Соперник защищается, большими силами стоит в своей штрафной. И очень трудно даже выйти на удар с пределов штрафной. Для этого надо использовать или фланговые передачи (а у Мариуполя есть высокие игроки Дава, Яворский, Чоботенко, Игнатенко, и там мы ничего не выиграем), или мы должны контролировать мяч, изматывать соперника, создавать свободные зоны, чтобы завершить атаку.

Поэтому, чтобы создать момент, надо действительно потратить много сил. Соперник защищается и если отходит на собственную половину – очень хорошо. И Мариуполь, и другие команды. Просто в случае удаления соперник больше теряет в атаке, чем в обороне, где действует все равно нормально. Мы прилагали усилия, разыгрывали и были вознаграждены. Как в прошлой игре, так и сегодня", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, в матче 23-го тура УПЛ СК Днепр-1 второй раз подряд победил Мариуполь. Результативными выстрелами отметились Алексей Хобленко (с пенальти) и Владислав Супряга.

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УПЛ Мариуполь Мариуполь Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Мариуполь
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