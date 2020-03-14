СК Днепр-1 снова победил Мариуполь – голы динамовцев и VAR принесли хозяевам лидерство в нижней шестерке

СК Днепр-1 одолел Мариуполь в 23-м туре УПЛ (2:0). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция СК Днепр-1 – Мариуполь стартовал в 17:00. Команды встречались на Днепр-Арене во второй раз за неделю – в прошлом туре подопечные Михайленко разгромили азовцев со счетом 3:0 и помешали им выйти в первую шестерку по итогам первого этапа УПЛ. При этом Мариуполь доигрывал ввосьмером после удаления трех игроков – Чоботенко, Яворского и Игнатенко.

Три удаления и шедевр Булецы в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Мариуполь – 3:0

Хозяева начали активнее, но удары Назаренко и Вакулко оказались неточными. А вот на 28-й минуте Сергей Булеца был очень близок к взятию ворот. После его классного удара со штрафного в ближний угол Гальчук перевел мяч в штангу, после чего круглый прокатился буквально по линии, но в воротах так и не оказался. Свой момент создал и Мариуполь – после неудачной срезки от Лопыренка Фомин сбросил на Кирюханцева, а тот из пределов штрафной пробил выше. Тут же дальним выстрелом счастья попробовал и Виктор Корниенко – немного не попал чемпион мира в дальний угол. Фактически, это все, чем запомнился первый тайм.

Вторая половина игры началась с полумоментов Чурко и Булецы – ничего слишком опасного. Удар Адамюка после подачи Булецы с углового тоже не нес особой угрозы. На 62-й минуте Екатерина Монзуль впервые в матче обратилась за помощью к VAR. Руслан Фомин сыграл рукой в ​​собственной штрафной, как следствие – пенальти в ворота гостей. В который раз Монзуль принимает важное решение после подсказки VAR, а Мариуполь страдает от видеоповторов второй тур подряд. Хобленко с пенальти пробил безупречно – 1:0. Первый гол воспитанника Динамо после возвращения в УПЛ.

Мариуполь пошел вперед и в одном из эпизодов претендовал на пенальти, но больше 11-метровых в поединке не было. Зато на 89-й минуте Владислав Супряга, который заменил Хобленко, вошел в штрафную и забил второй мяч в ворота Гальчука.

В итоге 2:0 – СК Днепр-1 во второй раз подряд обыграл Мариуполь и начал второй этап с победы. Команда Михайленко набрала 28 очков и возглавляет нижнюю шестерку. Приазовцы на 8-й позиции – 25 пунктов.

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