"С Мальтой был тяжелый матч. Каким всегда бывает для нас второй матч в спарке. Было заметно, что многие наши футболисты не играли на своем уровне. У нас есть такая проблема и она прежде всего психологическая. Переезды в короткий промежуток времени, игры – психологически это истощает. Плюс могла быть недооценка "потому что это Мальта". Но важно, что есть три очка и в дальнейшем мы зависим от себя.

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Пропущенный гол? Пока Мальта свежая, пока имела силы на такой рывок, плюс наши ошибки. И удар не был из разряда невозможных для сейва. Трубин играл хорошо, но в этом эпизоде допустил ошибку.

Если говорить о матче с македонцами, то до гола Судакова сборная играла очень уверенно и не было никаких вопросов к физике. После гола она "села" и соперник начал создавать моменты. Это вопрос не физической, а психологической готовности – ребята прекратили давить. Игры показывают – когда мы глубоко отходим, нам значительно труднее защищаться.

Кого из игроков нужно отметить? Очень хороший уровень показывает Жора Судаков. Он очень-очень важен для сборной – своим движением, энергией, которую он дает команде. Он всегда в движении, всегда старается обострять. Очень важно иметь в команде такого игрока, который 90 минут двигается и ставит соперникам тяжелые вопросы для решения", – цитирует Михайленко УПЛ ТБ.

Напомним, сборная Украины выполнила поставленную задачу на октябрьские матчи – судьба путевки на Евро-2024 решится в дуэли с Италией 20 ноября.

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