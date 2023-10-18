Статистические порталы назвали своих героев поединка отбора Евро-2024 между мальтийцами и украинцами.

Вингер Челси Михаил Мудрик стал лучшим игроком встречи с Мальтой по версии WhoScored, получив 8,3 балла из 10 возможных. Среди ближайших преследователей – защитник Эвертона Виталий Миколенко (7,7) и форвард Жироны Артем Довбик (7,5).

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Абсолютно солидарен с такими оценками был и портал SofaScore, поставив Мудрику 7,9 балла, а Миколенко и Довбику по 7,7 и 7,4 соответственно.

Худшим среди украинцев по версиям обоих сайтов стал голкипер Бенфики Анатолий Трубин – WhoScored поставил ему 5,5 балла, а SofaScore оценил немножко выше (6,0).

Напомним, после 7-ми матчей сборная Украины набрала 13 очков и идет в турнирной таблице группы С второй, опережая Италию – главного конкурента за выход на Евро-2024 – на 3 балла (у "Скуадры Адзурры" есть игра в запасе).

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