"З Мальтою був важкий поєдинок. Яким завжди буває для нас другий матч у спарці. Було помітно, що багато наших футболістів не грали на своєму рівні. У нас є така проблема і вона передусім психологічна. Переїзди в короткий проміжок часу, ігри – психологічно це виснажує. Плюс могла бути недооцінка "бо це Мальта". Але важливо, що є три очки і надалі ми залежимо від себе.

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Пропущений гол? Поки Мальта свіжа, поки мала сили на такий ривок, плюс наші помилки. І удар не був з розряду неможливих для сейву. Трубін грав добре, але в цьому епізоді припустився помилки.

Якщо говорити про матч з македонцями, то до голу Судакова збірна грала дуже впевнено і не було ніяких питань до фізики. Після голу вона "сіла" і суперник почав створювати моменти. Це питання не фізичної, а психологічної готовності – хлопці припинили тиснути. Ігри показують – коли ми глибоко відходимо, нам значно важче захищатися.

Кого з гравців потрібно відзначити? Дуже хороший рівень показує Жора Судаков. Він дуже-дуже важливий для збірної – своїм рухом, енергією, яку він дає команді. Він завжди в русі, завжди намагається загострювати. Дуже важливо мати в команді такого гравця, який 90 хвилин рухається та ставить суперникам важкі питання для розв'язання", – цитує Михайленка УПЛ ТБ.

Нагадаємо, збірна України виконала поставлене завдання на жовтневі матчі – доля путівки на Євро-2024 вирішиться у дуелі з Італією 20 листопада.

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