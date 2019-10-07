Михайленко: Игра в матчах против Динамо и Шахтера – максимум СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко ответил на вопросы журналистов после поражения от Шахтера в десятом туре УПЛ.

"Мне кажется, футбол был нормального уровня для Украины. Мы старались не отсиживаться в обороне. Быстрый мяч, возможно, подтолкнул нас к этому, предоставил какой-то импульс, и мы стали смелее.

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Мы проводили достаточно времени проводили на половине поля соперника. Есть у нас проблемы в финальной трети, мы не можем там распорядиться мячом, плохо ведем борьбу один в один, даже если мяч у нас, поэтому здесь есть проблема.

Счет вполне заслуженный, и это, думаю, не будет откровением. Но если сравнивать качество нашей игры с последней встречи в полуфинале Кубка, мне кажется, прогресс у нас, и выглядели мы смелее и несли какую-то угрозу.

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Мне кажется, и сегодня, и с Динамо – это наш максимум. Не думаю, что сейчас мы можем показать нечто большее с соперниками такого уровня. А что касается стратегии, пока такая ситуация. У нас пробный год, и покупать кого-то мы не можем. Да и нет необходимости. И если брать игроков, то они должны быть уровня Лиги Европы, которые усилят команду именно в матчах с соперниками такого уровня, как Шахтер и Динамо. А таких не так уж и много в Украине", – цитирует Михайленко пресс-служба СК Днепр-1.