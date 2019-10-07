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Михайленко: Гра у матчах проти Динамо і Шахтаря – максимум СК Дніпро-1

12:06 206 Читать на русском
Михайленко: Гра у матчах проти Динамо і Шахтаря – максимум СК Дніпро-1
Дмитро Михайленко / фото: СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко відповів на запитання журналістів після поразки від Шахтаря у 10-у турі УПЛ.

 
Жуніор Мораєс 4’
Тайсон 83’
4’ Жуніор Мораєс
83’ Тайсон

"Мені здається, футбол був нормального рівня для України. Ми намагалися не відсиджуватися в обороні. Швидкий м’яч, можливо, підштовхнув нас до цього, надав якогось імпульсу, і ми стали сміливішими.

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Ми достатньо часу проводили на половині поля суперника. Є в нас проблеми у фінальній третині, ми не можемо там розпорядитися м’ячем, погано ведемо боротьбу один в один, якщо навіть м’яч у нас, тому тут є проблема.

Рахунок цілком заслужений, і це, гадаю, не буде одкровенням. Але якщо порівнювати якість нашої гри з останньої зустрічі у півфіналі Кубка, мені здається, є прогрес у нас, і виглядали ми сміливішими та несли якусь загрозу.

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Мені здається, і сьогодні, і з Динамо – наш максимум. Не думаю, що зараз ми можемо показати щось більше із суперниками такого рівня. А що стосується стратегії, поки така ситуація. У нас пробний рік, і купувати когось ми не можемо. Та й немає необхідності. І якщо брати гравців, то вони мають бути рівня Ліги Європи, які підсилять команду саме в матчах з суперниками такого рівня, як Шахтар та Динамо. А таких не так вже й багато в Україні", – цитує Михайленка прес-служба СК Дніпро-1.

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 - Шахтар Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко
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