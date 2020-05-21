Михайленко анонсировал спарринг СК Днепр-1 против соседей

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко намекнул на имя оппонента для ближайшего товарищеского матча.

"Мы сейчас восстанавливаем физические кондиции, это необходимо сделать после длительной паузы. Также начинаем работать тактически, одно другому не мешает. По полтора часа работаем над тем и другим. Мне кажется, команда готова к возобновлению сезона, ребята хорошо работали и это заметно по тренировкам .

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Планируем спарринг на ближайшее время, пока в процессе переговоров с одной из команд Премьер-Лиги. Хотим сыграть на этих выходных. Это наши соседи, как только узнаем все – я скажу", – сообщил Михайленко в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что географически к Днепру ближе всех расположены Александрия, Ворскла и Заря. С луганчанами новичок УПЛ уже успел сыграть раньше.

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