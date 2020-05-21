toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОРОНАВІРУС ДИНАМО

Михайленко анонсував спаринг СК Дніпро-1 проти сусідів

18:35 160 Читать на русском
Михайленко анонсував спаринг СК Дніпро-1 проти сусідів
Дмитро Михайленко / Сайт СК Дніпро-1

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко натякнув на ім'я опонента для найближчого товариського матчу.

"Ми зараз відновлюємо фізичні кондиції, це необхідно зробити після тривалої паузи. Також починаємо працювати тактично, одне іншому не заважає. По півтори години працюємо над тим і іншим. Мені здається, команда готова до відновлення сезону, хлопці добре працювали і це помітно по тренуваннях.

Динамо та Шахтар зіграють з Рухом – УАФ опублікувала календар спарингів

Плануємо спаринг на найближчий час, поки в процесі переговорів з однією з команд Прем'єр-Ліги. Хочемо зіграти на цих вихідних. Це наші сусіди, як тільки дізнаємося все – я скажу", – повідомив Михайленко в коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що географічно до Дніпра найближче розташовані Олександрія, Ворскла та Зоря. З луганцями новачок УПЛ вже встиг зіграти раніше.

"Якщо Тупчієнко двох не вбив, отже погано тренувався": грав у Маркевича, виховував Нойка і бачив народження зірки Динамо

blog_ava
Як дограватимуть УПЛ – Динамо, Шахтар та інші клуби отримали проект календаря
08:24
5863
Теги
Дмитро Михайленко Дмитро Михайленко СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
41
хв
Динамо
14:00
Рух
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук