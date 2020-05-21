Михайленко анонсував спаринг СК Дніпро-1 проти сусідів

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко натякнув на ім'я опонента для найближчого товариського матчу.

"Ми зараз відновлюємо фізичні кондиції, це необхідно зробити після тривалої паузи. Також починаємо працювати тактично, одне іншому не заважає. По півтори години працюємо над тим і іншим. Мені здається, команда готова до відновлення сезону, хлопці добре працювали і це помітно по тренуваннях.

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Плануємо спаринг на найближчий час, поки в процесі переговорів з однією з команд Прем'єр-Ліги. Хочемо зіграти на цих вихідних. Це наші сусіди, як тільки дізнаємося все – я скажу", – повідомив Михайленко в коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що географічно до Дніпра найближче розташовані Олександрія, Ворскла та Зоря. З луганцями новачок УПЛ вже встиг зіграти раніше.

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