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Мхитарян стал папой – экс-хавбек Шахтера назвал сына в честь отца

10:17 135 Читати українською
Мхитарян стал папой – экс-хавбек Шахтера назвал сына в честь отца
Генрих Мхитарян с женой / Фото из соцсетей

Хавбек Ромы Генрих Мхитарян забил свой самый важный гол в карьере.

4 марта Генрих Мхитарян стал отцом, у армянского полузащитника родился сын, об этом футболист сообщил в instagram.

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Новорожденного назвали Гамлетом в честь отца Генриха, который был известным игроком в Армении.

"Малыш Микки родился. Все в полном порядке. Родители суперсчастливы. Как думаете, Гамлет – будущий футболист?" – написал Генрих.

Напомним, в нынешнем сезоне Мхитарян защищает цвета Ромы на правах аренды, контракт игрока принадлежит Арсеналу.

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