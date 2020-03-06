toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ УПЛ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Мхітарян став татом – екс-хавбек Шахтаря назвав сина на честь батька

10:17 290 Читать на русском
Мхітарян став татом – екс-хавбек Шахтаря назвав сина на честь батька
Генріх Мхітарян з дружиною / Фото з соцмереж

Хавбек Роми Генріх Мхітарян забив свій найважливіший гол у кар'єрі.

4 березня Генріх Мхітарян став батьком, у вірменського півзахисника народився син, про це футболіст повідомив у instagram.

"Обіцяли шалені гроші і бонуси": Мхітарян назвав клуби, у які міг перейти з Шахтаря

Новонародженого назвали Гамлетом на честь батька Генріха, який був відомим гравцем у Вірменії.

"Малюк Міккі народився. Все у повному порядку. Батьки суперщасливі. Як думаєте, Гамлет – майбутній футболіст?" – написав Генріх.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Мхітарян захищає кольори Роми на правах оренди, контракт гравця належить Арсеналу.

Рим на Євро-2020: як доїхати, що подивитися, куди заселитися, де відпочити і як зекономити

blog_ava
"Руслан їздить лише на тренування, з дому не виходимо": дружина Маліновського – про ситуацію з коронавірусом в Італії
09:49
2020
Теги
Італія Генріх Мхітарян Генріх Мхітарян Рома Рома Дружини футболістів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • УАФ офіційно затвердила новий формат УПЛ
    Україна — 5 бер23830 УАФ офіційно затвердила новий формат УПЛ
8
год
:
42
хв
Падерборн
21:00
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук