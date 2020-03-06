Мхітарян став татом – екс-хавбек Шахтаря назвав сина на честь батька

Генріх Мхітарян з дружиною / Фото з соцмереж

Хавбек Роми Генріх Мхітарян забив свій найважливіший гол у кар'єрі.

4 березня Генріх Мхітарян став батьком, у вірменського півзахисника народився син, про це футболіст повідомив у instagram.

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Новонародженого назвали Гамлетом на честь батька Генріха, який був відомим гравцем у Вірменії.

"Малюк Міккі народився. Все у повному порядку. Батьки суперщасливі. Як думаєте, Гамлет – майбутній футболіст?" – написав Генріх.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Мхітарян захищає кольори Роми на правах оренди, контракт гравця належить Арсеналу.

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