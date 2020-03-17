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Рома продолжает бороться за Мхитаряна

11:32 130 Читати українською
Рома продолжает бороться за Мхитаряна
Генрих Мхитарян / Фото ФК Рома

Хавбек Ромы Генрих Мхитарян убедил в своей необходимости боссов Ромы.

Мхитарян защищает цвета Ромы на правах аренды, но "волки" хотят подписать с хавбеком полноценное соглашение о сотрудничестве, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Контракт 31-летнего армянина принадлежит лондонскому Арсеналу, с которым сейчас и ведет переговоры Рома по выкупу игрока.

Напомним, в 2010-2013 годах Генрих защищал цвета донецкого Шахтера. В нынешнем сезоне Серии А Мхитарян провел 13 матчей, в которых отметился 6-ю голами и тремя ассистами.

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Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Арсенал Арсенал Рома Рома Трансферы Арсенала
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