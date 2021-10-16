В субботу в 14-м туре Второй лиги состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 14-й тур

Энергия – МФК Металлург – 0:1

Гол: Сидоров, 85

Эпицентр – Буковина – 1:0

Гол: Ивашко, 35

Любомир – Чернигов – 0:3

Голы: Романченко, 6 (пен.), Сердюк, 47, Порохня, 52

Скорук – Сумы – 6:0

Голы: Цибульский, 1, Разуваев, 16, Мишуренко, 58, Красов, 77, Жуков, 85, 90

Нереализованный пенальти: Разуваев, 8 (Скорук)

Волчанск – Никополь – 2:0

Голі: Коваленко, 74, Боржес Мачадо, 77

Кристалл – Тростянец – 2:2

Голы: Козак, 55, Процишин, 67 – Гайван, 50, Полянский, 81

Николаев – Балканы – 1:2

Голы: Нечипоренко, 17 – Приблуда, 22, 62

Полтава – Таврия-Симферополь – 1:3

Голы: Яременко, 22 – Билокинь, 8, Бойко, 27, 88

Чайка – Карпаты Львов – 0:4

Голы: Кожанов, 6, 44, (пен.), Приймак, 27, Будник, 90+1

Удаление: Притыковский, 87 (Карпаты)

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В 14-м туре Второй лиги не обошлось без потерь – ПФЛ решила перенести поединок между ЛНЗ и винницкой Нивой из-за массового заболевания на COVID-19 футболистов черкасской команды (положительные тесты сдали сразу 13 футболистов). Остальные матчи состоялись по графику.

Скорук забил в ворота Сум уже на 30-й секунде – Сергей Цыбульский замкнул передачу после стремительной атаки своей команды. Интересно, что в матче предыдущего тура Сумы также пропустили на первой минуте встречи. Через шесть минут хозяева могли забивать второй раз, но Разуваев не смог с пенальти переиграть голкипера. Еще до середины первого тайма Скорук все же удвоил – Разуваев реабилитировался за неудачу с отметки, а Мишуренко после перерыва снял все вопросы о победителе матча. Под конец матча еще три гола окончательно прибили Сумы.

Уже на шестой минуте матча против Любомира Чернигов заработал право на пенальти (защитник наступил на ногу сопернику) и Романченко не без доли везения переиграл кипера хозяев. После перерыва гости в течение 5 минут забили еще дважды в ворота откровенного аутсайдера группы А. Эпицентр благодаря голу Ивашко минимально переиграл Буковину и поднялся на пятую строчку группы А, а МФК Металлург на последних минутах вырвал победу у Энергии.

Кристалл и Тростянец расписали результативную ничью. Команды обменялись голами Козака и Гайвана сразу после перерыва, а на 67 минуте Процишин вывел Кристалл вперед. Впрочем, Полянский под конец встречи спас ничью для Тростянца.

А львовские Карпаты разгромили Чайку даже несмотря на удаление. Результат был добыт еще в первом тайме: Кожанов оформил дубль (один из голов забит с пенальти), еще один мяч в активе Приймака. После перерыва вторую желтую карточку увидел перед собой Притыковский, что не помешало Буднику отправить четвертый гол в сетку ворот Чайки в компенсированное время.

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