"Не хочу дальше участвовать в издевательстве над командой": экс-тренер Сум признался, почему покинул клуб
Уже бывший тренер сумчан Валерий Куценко раскрыл причины ухода из команды.
"Понимаем, что сейчас непростое время для команды, однако тянуть с этим решением дальше не было времени. Оказалось, что у тренерского штаба и руководства клуба разные взгляды на его развитие.
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Нас не слышали с начала этого сезона. Просьба о составе команды, его комплектации и подготовке от тура к туру оставались без ответа. Системно, к сожалению, без ответа. Теперь имеем такой результат, о котором заранее предупреждали. Ужасный результат. Не хочу дальше участвовать в этом издевательстве над командой", – цитирует Куценко официальный сайт Сум.
Напомним, тренерский штаб сумской команды 14 октября подал в отставку. После 13-ти туров команда с 5-ю баллами находится на предпоследней строчке турнирной таблицы группы Б Второй лиги.
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