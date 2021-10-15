"Понимаем, что сейчас непростое время для команды, однако тянуть с этим решением дальше не было времени. Оказалось, что у тренерского штаба и руководства клуба разные взгляды на его развитие.

Аутсайдер Второй лиги остался без главного тренера

Нас не слышали с начала этого сезона. Просьба о составе команды, его комплектации и подготовке от тура к туру оставались без ответа. Системно, к сожалению, без ответа. Теперь имеем такой результат, о котором заранее предупреждали. Ужасный результат. Не хочу дальше участвовать в этом издевательстве над командой", – цитирует Куценко официальный сайт Сум.

Напомним, тренерский штаб сумской команды 14 октября подал в отставку. После 13-ти туров команда с 5-ю баллами находится на предпоследней строчке турнирной таблицы группы Б Второй лиги.

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