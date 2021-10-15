"Розуміємо, що зараз непростий час для команди, проте тягнути з цим рішенням далі не мали часу. Виявилося, що у тренерського штабу та керівництва клубу різні погляди на його розвиток.

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Нас не чули з початку цього сезону. Прохання щодо складу команди, її комплектування та підготовки від туру до туру залишалися без відповіді. Системно, на жаль, без відповіді. Тепер маємо такий результат, про який завчасно попереджали. Жахливий результат. Не хочу далі пбрати участь у цьому знущанні з команди", – цитує Куценка офіційний сайт Сум.

Нагадаємо, тренерський штаб сумської команди 14 жовтня подав у відставку. Після 13-ти турів команда з 5-ма балами перебуває на передостанній сходинці турнірної таблиці групи Б Другої ліги.

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