Диназ и Мункач матчем на Закарпатье открывали программу 14-го тура Второй лиги. Результат узнавайте в этой новости.

Мункач – Диназ – 1:3

Голы: Лучка, 80 – Бриженко, 23, Чепурненко, 34, 56 (пен)

Удаление: Майборода, 90+3 (Диназ, прямая красная)

Команда из Мукачево на правах хозяев начала немного агрессивнее, но пропустила первой. Бриженко получил пас из глубины и вторым касанием пробил в ближний угол голкипера.

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Удвоил и утроил преимущество Диназа Чепурненко: сначала расстрелял вратаря метров с 10-ти, а затем уверенно реализовал пенальти. Мункач огрызнулся лишь одним голом – это Лучка с лета с линии штрафной вколотил под перекладину. Завершился матч потасовкой с участием Майбороды, который получил за это прямую красную.

Диназ набрал 31 зачетный балл и поднялся на второе место в группе А, опередив Карпаты, отставание от Левого берега составляет два очка, но у киевлян еще два матча в запасе. Мункач с 23-ю пунктами остался пятым.