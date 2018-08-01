Международный кубок чемпионов: Реал в дебютном матче Лунина уступил Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед в рамках Международного кубка чемпионов удержал победу над мадридским Реалом – 2:1.

На 18 минуте Манчестер Юнайтед открыл счет после классной комбинации через правый фланг – Эррера подключил Дармиана, а тот прострелил точно в ногу Алексису Санчесу. "Красные дьяволы" очень быстро удвоили преимущество, когда трехходовка Мата-Санчес-Эррера завершилась голом последнего.

Манчестер Юнайтед – Реал – 2:1 – видео голов и обзор матча

Реал до перерыва сократил отставание усилиями Карима Бензема, которому ассистировал Тео Эрнандес. Впрочем, на большее "сливочных" не хватило. Весь второй тайм они провели в атаках, однако вырвать ничью подопечные Хулена Лопетеги не сумели.

Манчестер Юнайтед, в свою очередь, после отдыха вообще не угрожал воротам Реала, которые во втором тайме защищал Андрей Лунин. Украинец дебютировал в составе мадридцев, заменив Касилью. Также за Реал сегодня первый матч провели новички Винисиус и Альваро Одриосола. По другую сторону баррикад премьерную игру за Юнайтед провел экс-игрок Шахтера Фред.

Международный кубок чемпионов

Манчестер Юнайтед – Реал – 2:1

Голы: Санчес, 18, Эррера, 27 – Бензема, 45+3