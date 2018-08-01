Міжнародний кубок чемпіонів: Реал у дебютному матчі Луніна поступився Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед в рамках Міжнародного кубка чемпіонів втримав перемогу над мадридським Реалом – 2:1.

На 18 хвилині Манчестер Юнайтед відкрив рахунок після класної комбінації через правий фланг – Еррера підключив Дарміана, а той прострілив точно в ногу Алексісу Санчесу. "Червоні дияволи" дуже швидко подвоїли перевагу, коли триходівка Мата-Санчес-Еррера завершилася голом останнього.

Манчестер Юнайтед – Реал – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Реал до перерви скоротив відставання зусиллями Каріма Бензема, якому асистував Тео Ернандес. Втім, на більше "вершкових" не вистачило. Весь другий тайм вони провели в атаках, однак вирвати нічию підопічні Хулена Лопетегі не зуміли.

Манчестер Юнайтед, у свою чергу, після відпочинку взагалі не загрожував воротам Реала, які в другому таймі захищав Андрій Лунін. Українець дебютував у складі мадридців, замінивши Касілью. Також за Реал сьогодні перший матч провели новачки Вінісіус і Альваро Одріосола. По іншу сторону барикад прем'єрну гру за Юнайтед провів екс-гравець Шахтаря Фред.

Міжнародний кубок чемпіонів

Манчестер Юнайтед – Реал – 2:1

Голи: Санчес, 18, Еррера, 27 – Бензема, 45+3