Экс-защитник мадридского Реала и дортмундской Боруссии Кристоф Метцельдер признался в распространении детской порнографии, сообщает издание Spiegel.

Метцельдер стал подозреваемым в распространении детской порнографии

39-летний экс-защитник подтвердил, что хранил порнографические материалы на своем смартфоне и отослал их трем женщинам.

Напомним, следователи нашли в телефоне Кристофа 297 файлов с детской и юношеской порнографией. Более того, в период с июля по сентябрь прошлого года он отправил 29 соответствующих изображений и видеофайлов через социальную сеть WhatsApp.

В решении административного суда не указано, признал ли Метцельдер все обвинения или только их часть. Бывший футболист хотел, чтобы судебный процесс проходил без огласки, но в этом ему было отказано.

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