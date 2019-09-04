Метцельдер стал подозреваемым в распространении детской порнографии

Экс-игрок дортмундской Боруссии, мадридского Реала, Шальке и сборной Германии Кристоф Метцельдер обвиняется в распространении шокирующего контента.

"Метцельдера обвиняют в распространении детской порнографии. Его компьютер и мобильный телефон конфискованы немецкой полицией на основе ордера на обыск.

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К правоохранителям обратилась невеста Метцельдера после того, как он якобы послал ей 15 фотографий с детской порнографией в WhatsApp", – написал журналист Танкреди Палмери в своем твиттере.

Напомним, что Кристоф Метцельдер завершил карьеру в 2014 году. В его коллекции трофеев чемпионские титулы Германии и Испании, а также серебряная и бронзовая медали ЧМ-2002 и ЧМ-2006 соответственно. Полностью раскрыть свой талант бывшему центрбеку помешали травмы.

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