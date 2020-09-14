Екс-захисник мадридського Реала і дортмундської Боруссії Крістоф Метцельдер зізнався у розповсюдженні дитячої порнографії, повідомляє видання Spiegel.

Метцельдер став підозрюваним у розповсюдженні дитячої порнографії

39-річний екс-захисник підтвердив, що зберігав порнографічні матеріали на своєму смартфоні і відіслав їх трьом жінкам.

Нагадаємо, слідчі знайшли в телефоні Крістофа 297 файлів з дитячою та юнацькою порнографією – в період з липня по вересень минулого року він відправив 29 відповідних зображень і відеофайлів через соціальну мережу WhatsApp.

У рішенні адміністративного суду не вказано, чи визнав Метцельдер всі звинувачення чи лише їх частину. Колишній футболіст хотів, щоб судовий процес проходив без розголосу, але у цьому йому було відмовлено.

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