"Не забили пенальти, потеряли еще много голевых моментов. В общем подобное происходит в каждом матче, у нас есть моменты, но нам очень трудно забить гол. Почему так, мы пока не знаем. Стараемся, много и качественно работаем на тренировках в этом направлении, но переломить эту тенденцию пока не можем.

Нереализованный пенальти и продолжение серии без побед в видеообзоре матча Металлист – Колос

Каждая игра – это отдельная история. Есть команды, которые играют так, как играл Колос. Есть соперники, которые играют более открыто. Нам просто нужно выиграть матч, чтобы команда психологически разгрузилась, чтобы ребята увидели, что мы можем выигрывать.

Мы будем тщательно готовиться к игре с Шахтером. Да, это один из лучших клубов страны, но, я думаю, что не надо бояться этой команды. Просто нужно выйти на поле и сыграть так, как умеем. Конечно, будет тяжелая игра, но я верю, что наша команда может сыграть хороший матч. Не надо бояться", – цитирует Огненовича официальный сайт Металлиста.

Напомним, накануне харьковчане расписали безголевую ничью с Колосом и пока не знают вкуса побед во втором круге, находясь на двенадцатой строчке турнирной таблицы УПЛ.

Металлист и Колос разошлись миром – Волынец отразил пенальти, харьковчане едва не привезли курьезный гол в свои ворота